توقفوا عن تحيتهم .. سر علاقة ميسي ونيمار الباردة مع جمهور "حديقة الأمراء"

علاقة ليونيل ميسي ونيمار مع جمهور باريس سان جيرمان تعرضت لضربة كبيرة.

رغم الفترة الجيدة التي يعيشها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على مستوى النتائج، إلا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار أصبحا بعيدين إلى حد كبير عن جمهور ملعب "حديقة الأمراء".

باريس سان جيرمان حقق الفوز على أنجيه مساء الأربعاء بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" لحساب الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

الملاحظة الرئيسية في اللقاء جاءت بعد صافرة النهاية مباشرة، بدخول ميسي ونيمار مباشرة إلى الممر المؤدي إلى غرف الملابس، دون تحية الجمهور مثل بقية اللاعبين.

شبكة "rmc sport" الفرنسية أشارت إلى أن السبب الرئيسي في توتر علاقة ميسي ونيمار مع جمهور "حديقة الأمراء" يعود إلى ما يقرب من عشرة أشهر، وتحديدًا مواجهة باريس سان جيرمان ضد بوردو.

تلك المباراة، التي أقيمت في مارس 2022، شهدت هجومًا عنيفًا من جمهور "حديقة الأمراء" على اللاعبين، خاصة وأنها جاءت بعد توديع باريس سان جيرمان لمنافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ميسي ونيمار كانا أكثر من تعرض لصافرات الاستهجان في تلك المباراة، حيث شن الجمهور هجومًا عنيفًا عليهما كلما لمس أحدهما الكرة.

في حين وقفت الجماهير بجانب كيليان مبابي الذي سجل هدفين في مرمى النادي الملكي بواقع هدف في مباراة الذهاب وآخر إيابًا، لكن ثنائية مبابي لم تكن كافية لصعود باريس سان جيرمان، حيث سجل كريم بنزيما ثلاثية صاعقة صعدت بريال مدريد إلى ربع النهائي.

ويبدو أن ميسي ونيمار لم يسامحا جمهور باريس سان جيرمان حتى الآن على ذلك الهجوم، وهو ما يظهر جليًا في كل تصرفاتهما في "حديقة الأمراء".