توقع إعجازي .. سواريز تنبأ بإنجاز المغرب في كأس العالم!

علي سمير
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Youssef En-Nesyri - morocco - world cup 2022 - Achraf Hakimi getty
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توقع تأهل الأرجنتين أيضًا

مغامرة مبهرة يقوم بها المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم قطر 2022، ولكن توقع وصول الفريق إلى نصف النهائي لم يكن مألوفًا للجميع باستثناء دينيس سواريز.

لاعب برشلونة السابق وسيلتا فيجو الحالي، توقع المفاجأة التي قامت بها المغرب وذلك في اليوم الثاني من المونديال على حسابه بموقع "تويتر".

ووقع اختيار سواريز وقتها على تواجد كل من الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا والمغرب في نصف نهائي المونديال، ليُصيب نصف ما توقعه اللاعب بتأهل المغرب والأرجنتين.

وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الدهشة لدى المتابعين لسواريز، ليقول اللاعب في تغريدة أخرى:"لم يتوقع أحد هذا الأمر، ولكني حذرتكم من المغرب".

جدير بالذكر أن فريق المدرب وليد الركراكي نجح في عبور إسبانيا والبرتغال في دور الـ16 وربع النهائي، ويلعب غدًا، الأربعاء، ضد فرنسا طمحًا في الوصول للمباراة النهائية.

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 74356فرنسا، 2018
  • 53500ألمانيا، 2014
  • 101339إسبانيا، 2010
  • 36703إيطاليا، 2006
265898 الأصوات
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