توقع الفائز والهدافين .. رئيس فرنسا "حرق" سيناريو لقاء بولندا!

رئيس فرنسا حسم المباراة قبل انطلاقها

أصاب رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، في توقعه فوز منتخب بلاده على بولندا، في دور الـ 16 بنتيجة 3-1، والعبور إلى ربع النهائي.

لم يقتصر التوقع الصائب لماكرون على النتيجة فقط التي حدثت بالفعل، بفوز فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بل أيضًا توقع مسجلي الأهداف بالمباراة.

وتحدث رئيس فرنسا لصحيفة "لو باريسيان" السبت قائلًا:" أعتقد أننا سنفوز 3-1، سيسجل لنا كيليان مبابي وربما أوليفييه جيرو الذي يريد صناعة التاريخ، كما سيسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفًا لبلاده".

وأصاب ماكرون بالفعل في توقعه، حيث افتتح جيرو التسجيل بالشوط الأول، بعدها أصبح الهداف التاريخي للديوك، ثم أنهى بعدها مبابي المباراة بتسجيله هدفين في الشوط الثاني، كما سجل ليفاندوفسكي هدفًا لبولندا من ركلة جزاء، تمامًا كما توقع رئيس فرنسا.

بعد فوز فرنسا وعبورها للدور ربع النهائي وتوديع بولندا للمونديال، ينتظر الديوك الفائز من مباراة إنجلترا والسنغال مساء الأحد.