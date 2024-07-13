"توقع هذا الأمر" .. لامين يامال يكشف محتوى رسائل فليك له في اليورو!

علاقة طيبة بين المدرب الألماني ونجم الفريق الكتالوني

كشف لامين يامال جناح منتخب إسبانيا، عن طبيعة الرسائل التي يرسلها له هانز فليك مدرب برشلونة، خلال مبارياته في اليورو، حيث توقع تسجيله أمام فرنسا بنصف النهائي.

يامال يعتبر أحد أفضل اللاعبين في اليورو حتى الآن، وتألقه أمام جورجيا وألمانيا وفرنسا كان سببًا رئيسيًا في تأهل منتخب لا روخا إلى النهائي أمام إنجلترا المقرر إقامته، غدًا، الأحد، على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وقال النجم الشاب في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"القدرة على اللعب في اليورو والوصول إلى النهائي أمر لا يصدق، الشيء الأكثر أهمية هو الفوز وهذا ما نريده جميعًا".

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وأضاف:"يرسل لنا فليك رسائل قبل وبعد المباريات، أخبرني أنني سأسجل قبل مباراة فرنسا وأنا سعيد جدًا بهذه العلاقة حتى لو كانت عبر تطبيق واتساب، من المحتمل أن يكتب لي مرة أخرى قبل المباراة النهائية ضد إنجلترا".

جدير بالذكر أن يامال يعتبر أحد أفضل اللاعبين في يورو 2024، حيث نجح في صناعة 3 أهداف خلال البطولة وسجل هدفًا خياليًا أمام فرنسا في نصف النهائي، ونجح في تكوين ثنائية مميزة مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو المرشح للانتقال إلى برشلونة أيضًا.