توقعات بحصوله على 22 مليون يورو .. صراع محتدم على إرلينج هالاند!

هالاند أصبح محور صراع جديد..

احتدم صراع شركات الرعاية الرياضية على توقيع النرويجي إرلينج هالاند نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعد انتهاء عقده مع شركة "Nike" الأمريكية للمستلزمات الرياضية في يناير 2022.

صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية كشفت عن وجود منافسة ثلاثية حاليًا من شركات "أديداس" و"بوما" إلى جانب "نايكي" للحصول على توقيع النرويجي الدولي.

وتم تصوير هالاند خلال الفترة الماضية مرتديًا جميع العلامات التجارية السابق ذكرها، وقد تم تقديم عروض قوية إلى طاقمه في محاولة لتأمين توقيعه.

ويتوقع معسكر هالاند أن تتجاوز قيمة الصفقة عند التوصل إلى اتفاق 22 مليون يورو سنويًا، على الرغم من أن الراحة والرضا عن المنتج لهما أهمية قصوى لدى النرويجي.

جميع الخيارات الموضوعة أمام هالاند لها عوامل الجذب الخاصة بها، حيث تملك "نايكي"علاقات مع هالاند منذ سن الرابعة عشرة.

أما "أديداس" فتعتمد على بيورن جولدن الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، وهو صديق مقرب لعائلة هالاند وسيبذل جهدًا كبيرًا لإتمام الصفقة.

أما "بوما"، التي تركها جولدن للانتقال إلى "أديداس" فتملك حق توفير أطقم مانشستر سيتي حتى 2029.

ومع ذلك، بعد الكثير من التكهنات، فإن التوقع الأقرب هو أن تفوز "نايكي" بتوقيع هالاند، حيث يبدو أن النرويجي يفضل أحذيتها في الأشهر الأخيرة ومن المتوقع أن يوقع صفقة.