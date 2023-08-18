توفيرًا للنفقات .. برشلونة قد يتسبب في دمار لاماسيا

قرار غريب من إدارة برشلونة...

دائمًا ما تنتج أكاديمية برشلونة "لاماسيا" العديد من المواهب، الذين تألقوا بألوان قميص الفريق الكتالوني، ودافعوا عنه وصاروا من نجوم الفريق.

ولا يخفي عن الجميع أن برشلونة، يمر بأزمة مالية منذ سنوات جعلت الفريق يتأثر على كافة الأصعدة، وامتد الأمر إلى أكاديمية لامسيا.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة برشلونة، قررت الغاء تعاقدها مع إحدى شركات سيارات الأجرة، التي كانت متعاقدة معها لخدمة الناشئين في لامسيا.

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وكانت إدارة برشلونة، متعاقدة مع إحدى الشركات، لنقل الناشئين من منازلهم إلى مقر التدريبات والعودة إلى المنازل في جديد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن بعد قرار إدارة برشلونة، بإلغاء هذا التعاقد، غضب الكثير من أولياء أمور الناشئين، وهددوا بسحب أطفالهم من الأكاديمية بسبب خوفهم عليهم.

وقررت إدارة الفريق الكتالوني، بعد الغاء التعاقد، توفير خطوط سير معينة ونقاط تجمع، ثم التحرك إلى مقر الأكاديمية، مما سيعني أن الكثير من الأطفال سيتعين عليهم الذهاب بمفردهم إلى نقاط التجمع تلك.