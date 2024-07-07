توفر بيانات دقيقة للحكام.. الكشف عن الكرة الجديدة لنصف نهائي اليورو!

ما خصائصها؟

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن كرة نصف نهائي ونهائي يورو 2024، المستوحاة من الألوان الوطنية لألمانيا والكأس الفضية التي تتنافس عليها المنتخبات الأربعة النهائية.

ويصطدم في نصف نهائي كأس أمم أوروبا منتخبات "فرنسا مع إسبانيا" و"إنجلترا مع هولندا".

وحسب صحيفة "سبورتس بايبل"، فإنه جرى استبدال قاعدة الكرة البيضاء بقاعدة فضية لافتة للنظر، تمثل الكأس التي تتنافس عليها الفرق الأربعة الأخيرة.

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وأوضحت شركة أديداس، مصممة الكرة الجديدة، أن اللون الفضي تم تطويره واختباره خصيصًا مع الرياضيين، للتأكد من أنه يبرز على أرض الملعب، دون أن يعكس الضوء.

لأول مرة في تاريخ اليورو، ستحتوي الكرة المستخدمة في نصف النهائي والنهائي، والتي يمكن شراؤها مقابل 150 جنيهًا إسترلينيًا، على التقنية التي توفر بيانات دقيقة لحكام مباريات الفيديو.

وتوفر هذه التقنية أيضًا قياسًا دقيقًا لبيانات اللعب للجماهير، بما في ذلك سرعة الكرة ودورانها والمسافة التي قطعتها قبل أن تضرب الجزء الخلفي من الشبكة.