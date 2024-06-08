توعد موظفه السابق .. رد قوي من نافاس على اتهامه بـ"العبودية الحديثة"!

حارس ريال مدريد السابق يخرج للرد سريعًا

خرج الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس عن صمته، للدفاع عن نفسه، بعد شكوى موظفه السابق له باستغلاله وإجباره على عمل في ظروف أطلق عليها "العبودية الحديثة".

الموظف السابق لدى نافاس قال إنه كان يعمل بدون عقد لمدة تسعين ساعة أسبوعيًا، وكان يتقاضى 3200 يورو شهريًا نقدًا، مع توفير مكان للإقامة في قبو رطب بلا نوافذ.

وفي فيديو تم نشره على قناة "BFM TV" يُقال إن حارس باريس سان جيرمان المُعار إلى نوتنجهام فورست، قام بإجبار الموظف على حمل السلاح الذي استخدمه هو شخصيًا للترفيه في فناء المنزل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد نافاس على هذه الاتهامات قائلًا في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي:"هناك أخبار نشرتها إحدى وسائل الإعلام الفرنسية في الأيام الأخيرة، وتضمنت اتهامات باطلة وخطيرة للغاية تطالني أنا وعائلتي".

وقرر اللاعب أن يضع هذه القضية في أيدي محاميه، من أجل بدء الإجراءات القانونية المناسبة ضد صاحب الشكوى التي ظهرت على القناة الفرنسية.

يذكر أن نافاس انتقل لباريس في 2019 قادمًا من ريال مدريد، ولعب للفريق قبل انتقاله إلى نوتنجهام فورست على سبيل الإعارة في يناير 2023، ومن المتوقع رحيله عن النادي الفرنسي فور انتهاء مدة إعارته هذا الصيف.