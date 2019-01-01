توريه: غباء المشجعين السبب في ازدياد العنصرية

لاعب مانشستر سيتي السابق غاضب من العنصرية المنتشرة الفترة الحالية

يعتقد يايا توريه لاعب مانشستر سيتي السابق، أن مواجهة العنصرية في كرة القدم أصعب من أي وقت مضى لأن المشجعين أصبحوا أكثر غباء.

ظاهرة العنصرية، منتشرة هذا الموسم بشكل كبير في الكرة الأوروبية، وخاصة الإنجليزية، والتي كان آخرها في مباراة ديربي مانشستر منذ أيام.

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وقال اللاعب الإيفواري في تصريحات صحفية: "أجريت محادثات مع الفيفا، لأن العنصرية أمر مهم يجب أن ننظر إليه بعناية".

وواصل: "أعرف أن هذا سيكون عملاً شاقاً وصعباً، المشجعون أصبحوا أكثر غباءً من ذي قبل، هذا الشيء صادم فنحن في عام 2019".

وكشف لاعب هوانجهاي الصيني، أنه يفكر في اعتزال كرة القدم، والتفرغ لمحاربة العنصرية.

وتابع: "عندما رأيت تلك الأمور، فكرت في أن أستمر في لعب كرة القدم لعام واحد على الأكثر، بعد ذلك سأعتزل وأنضم للعمل مع الفيفا لمحاربة العنصرية التي أضرت الكثير".

وأكمل: "الشعور بذلك الإحساس لا يصدق، أنا أعلم أن العديد من المنظمات تحارب العنصرية ولكن يجب أن يكون هناك عقوبات أكبر لوقف تلك التصرفات".