فيديو | تورط مدير "رابطة الأهلي" بدر تركستاني في مشاجرة عقب موقعة الهلال

أزمة بعد الخسارة..

تورط مدير رابطة جماهير النادي الأهلي بدر تركستاني، في مشاجرة عقب خسارة فريقه أمام الهلال، أمس الثلاثاء، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

الأهلي تقدم بهدف في الدقيقة 66 عن طريق نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، لكنه أهدر فرصة قتل المباراة في أكثر من مناسبة، ليعود الهلال في الدقيقة الأخيرة عن طريق مهاجمه الصربي ألكساندر ميتروفيتش، قبل أن يحسم المواجهة بركلات الترجيح (4-1).

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتركستاني، في محيط ملعب المباراة، وهو في حالة غضب شديدة عقب الخسارة، بينما يحاول بعض جماهير الأهلي إمساكه، قبل التورط في اشتباك مع طرف ثانٍ (غير ظاهر في المقطع).

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وعقب المباراة، نشر تركستاني عدة تغريدات عبر حسابه على منصة إكس قال فيها: "لا سامح الله من أضعف نادينا، للأسف نادي يعامل بطريقة غريبة جدًا، نربي عيالنا أفضل تراها رياضة في الأخير".

وختم: "الاحتقان والتعصب الموجود معروفة أسبابه ومن المستفيد الأول والأخير، سؤال بريء، متى آخر بطولة حققها المنتخب السعودي؟ ومن المتسبب؟".

وينتظر الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، الفائز من مواجهة النصر والتعاون، المقررة مساء اليوم الأربعاء.