شبلان وليس واحد .. "أسد وفرعون" عائلة تورام يحكما غابة كرة القدم!

عندما يكون أباك ليليان تورام الأمر يصبح مختلفاً

"هذا الشبل من ذاك الأسد" .. مقولة شهيرة تسمعها دائماً عندما ينجح نجل أحد العظماء في تكرار مسيرة والده، ولكن في حالة ليليان تورام، المدافع الأسطوري الفرنسي، الحديث ليس عن شبل وحيد ولكن شبلين.

يتواجد حالياً في كرة القدم العديد من الإخوة المتألقين سوياً، تيو ولوكاس هيرنانديز في ميلان وباريس سان جيرمان، والغريب في نفس ذات المركز يسار الدفاع، كذلك الشقيقان يوريان تيمبر، مدافع آرسنال وهولندا، وشقيقه كوينتين متوسط ميدان فينورد بطل البلاد، ولكن ربما الثنائية الأكثر إثارة وجذباً للانتباه هي الخاصة بعائلة تورام.

ربما تكون حالة الأخوين هيرنانديز فريدة من نوعها لأنهما يلعبان بنفس المركز ويعدا من الأفضل فيه بالعالم، ولكن في حالة ماركوس وخفرع (نعم خفرع وليس كيفرين سنأتي لشرح ذلك لاحقاً) الوضع مختلف.

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أن يكون والدك أحد أساطير اللعبة ذلك يجعل الضغط شديداً عليك للنجاح، الجميع يريد التعرف على أبناء أسطورة الدفاع، ولكن أولى المفارقات أن كليهما ليس مدافعاً، بل مهاجم ولاعب وسط، والثنائي استفاد من ذلك الضغط وحوله لطاقة إيجابية تحت شعار قوة العائلة.

وُلد الثنائي في إيطاليا أثناء تواجد والدهما في أوج مشواره الكروي في بارما ثم يوفنتوس، واختار ليليان أسماء فريدة لهما تعكس توجهاته الشخصية الاجتماعية والسياسية، وهو الشخص الذي عرف عنه نشاطه الكبير خارج الميدان لمساندة عديد القضايا، إذ سُمي ماركوس على اسم الناشط الجامايكي ماركوس جارفي، والابن الأصغر خفرع على الفرعون المصري صاحب الهرم الشهير لإيمان والده بنظرية أنه كان أسود البشرة ينحدر من أصول إفريقية.

ورغم الارتباط الكبير بين الثلاثي، ولكن قرر ليليان منح ولديه حرية اختيار المصير منذ الصغر، ولكن من كان أباه من أفضل نجوم اللعبة سيكون صعباً أن لا يحذو حذوه أطفاله، فنشأ الثنائي سوياً في نفس الأكاديميات حتى افترقا حين اتجه ماركوس الأكبر نحو سوشو وخفرع إلى موناكو بفارق أربع سنوات بينهما.

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سريعاً تطورت مسيرة ماركوس في فرنسا، ولعب على المستوى الأول مع سوشو وجانجان حتى التجربة الأولى خارج البلاد مع بوروسيا مونشنجلادباخ بألمانيا بداية من 2019 حيث أصبح أحد العناصر الأساسية لمنتخب بلاده، وشارك بالمونديال الأخير حيث بلغ النهائي.

مسيرة الشقيق الأصغر لم تكن بنفس التدرج والسرعة، إذ تم تصعيد خفرع إلى صفوف الفريق الأول لموناكو ولكن لم يلعب معه، ليرحل في 2019 إلى نيس حيث انفجرت موهبته.

الآن الثنائي في 2023 أصبحا من نجوم عالم كرة القدم، الأول انتقل الصيف الماضي إلى إنتر لتعويض رحيل إدين دجيكو وروميلو لوكاكو بناء على نصيحة والده أسطورة الغريم الأزلي يوفنتوس، وسريعاً سد فراغ الثنائي معاً بمفرده في أسابيع قليلة تحول فيها لمعشوق الجماهير، وأخيه الصغير في نيس أصبح من أبرز مواهب العالم بمركزه كلاعب خط وسط شامل تتصارع عليه أندية ليفربول وباريس سان جيرمان والبقية.

رغم تباعد المسارات والمسافات، ولكن الثلاثي ليليان وماركوس وخفرع يلعبون دوراً محورياً في حياة بعضهم البعض، وواقعة إيقاف ماركوس في 2020 لست مباريات وتغريمه من مونشنجلادباخ أكبر مثال.

قام النجل الأكبر وقتها بالبصق على لاعب هوفنهايم ستيفن بوش في تصرف غير معتاد، لدرجة أن ليليان تورام خرج وصرح وقتها بأن ذلك "ليس نجلي، لقد صُدمت"، قبل أن يعود لتفسير الواقعة والدور الذي لعبه الشقيق الأصغر في تهدئة أخيه.

يقول ليليان مع " RCI Guadeloupe": "شرح لي كيف كان يغلي بالغضب وفمه مليء باللعاب، قال لي: أبي لا أريد أن يتذكرني الناس على أني الشخص الذي بصق على الخصم، لم يكن يقصد هذا التصرف، أول أمر فعله في غرف الملابس كان الاتصال بأخيه وشرح تصرفه".

ويكمل ليليان عن الواقعة التي كلفت نجله وقتها غرامة 40 ألفاً من الاتحاد الألماني وخصم شهر من ناديه: "عليه أن يتقبل عقوبته وهو فعلاً فعل ذلك لأن ذلك تصرف يستحق العقاب وحركة لا يجب أن يكون لها وجود من الأساس في عالمنا".

خشي الكثيرون أن تكتب تلك الواقعة نهاية مبكرة لمشوار ماركوس مع الكرة وخصوصاً المنتخب الفرنسي، ولكن ها هو الآن أحد أعمدته الأساسية، بل وحقق حلم حياته باللعب سوياً مع أخيه أخيراً من بوابة الديوك وليس أي فريق آخر عندما وجه ديديه ديشان الدعوة لنجلي زميله السابق في مارس الماضي.

لقطة تورام وهو يودع الثنائي في طريقهما للمعسكر كأب فخور توضح لك مدى قوة تلك العلاقة التي أنجبت لعالم كرة القدم نجمين جديدين حافظا أعادا إحياء اسماً تاريخياً في تلك اللعبة.