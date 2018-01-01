تورام يُقدم نصيحته لعثمان ديمبيلي

النجم الفرنسي يتحدث أيضًا عن ليونيل ميسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ليليان تورام أنه سمع لأول مرة عن ليونيل ميسي من زملائه في اليوفنتوس، حين كان يلعب للفريق الإيطالي عام 2005.

ولعب تورام لليوفنتوس قبل أن يُزامل ميسي في البارسا خلال الفترة من 2006 حتى 2008، وتُعد مباراة كأس جامبر بين البارسا واليوفي نقطة تحول مهمة في مسيرة النجم الأرجنتيني، إذ كان على أعتاب الرحيل عن ملعب كامب نو لكن أداءه الممتاز خلال تلك المباراة أقنع المسؤولين بالحفاظ عليه.

وتحدث تورام عن ذكريات 2005 قائلًا "المرة الأولى التي سمعت بها عن ميسي كانت حين كنت في اليوفنتوس. الفريق ذهب ليلعب بطولة كأس جامبر، فيما أنا لم أذهب".

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"أذكر أننا عدنا من التوقف الدولي، وحين عاد اللاعبون، كانوا جميعًا يتحدثون عن ولد عُمره 17 عامًا اسمه ميسي، لم يستطع أحد إيقافه. حين انضممت للبارسا بعد تلك القصة بسنوات، كان واضحًا أن مستوى جودته عالٍ، لقد كان الأفضل".

بطل العالم مع فرنسا عام 1998 وجه نصيحة للاعب البارسا الحالي "عثمان ديمبيلي"، قائلًا "النقطة الأهم في قصة ديمبيلي أنه لاعب عظيم، سأنصحه بالتعلم من اللاعبين أصحاب الخبرة. لقد كنت شابًا أيضًا وحين تنضم لفريق عليك أن تراقب اللاعبين الأكبر. ليس علينا خلق دراما حول الأمر، لو تحدثت عن اللاعبين الذين عاصرتهم خلال مسيرتي ولم يقوموا بكل شيء بالشكل الصحيح لما انتهيت لشهر".