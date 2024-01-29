"وجدنا القناص" .. نجم إنتر يسخر من نفسه عقب لقطته الغريبة ضد فيورنتينا!

مشهد غريب في لقاء الأحد!

سخر نجم إنتر ماركوس تورام من نفسه عقب اللقطة الغريبة التي كان بطلها في لقاء ناديه ضد فيورنتينا.

إنتر انتصر مساء الأحد على فيورنتينا بهدف نظيف لحساب الدوري الإيطالي على ملعب الأخير، ليستعيد صدارته لترتيب المسابقة من يوفنتوس.

وأثناء الشوط الأول، انطلق تورام من منتصف الملعب بسرعة كبيرة متخطياً مدافعي أصحاب الأرض، ولكن عند وصوله للمرمى سقط بشكل غريب دون أن يلمسه أي شخص.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب الفرنسي علق على اللقطة عبر حسابه على إنستجرام وكتب ساخراً: "اضغط لمشاهدة سقوط جزرة"، في إشارة لقميص ناديه البرتقالي في اللقاء.

ولم يسلم تورام من تعليقات الجمهور، وحتى الزملاء، إذ كتب فيديريكو ديماركو، نجم إنتر، تعليقاً على اللقطة: "لقد عثرنا على القناص".