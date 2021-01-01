توديبو يعاود الهجوم على برشلونة: أفضل الدرجات الأدنى في فرنسا!

جان كلير توديبو يعود للهجوم على برشلونة بعد أن رفض العودة قبل أشهر.

عاد اللاعب جان كلير توديبو مدافع برشلونة المعار لصفوف نيس الفرنسي لمهاجمة النادي الكتالوني وفترته التي أمضاها هناك.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "راديو مونتي كارلو"، وأكد خلالها إنه يفضل التواجد في فرق أقل مع الحصول على الدقائق.

ماذا قال توديبو؟

وقال توديبو: "الأمر مزري أن أذهب لبرشلونة ولا ألعب، أنا أفضل لعب كرة القدم في الدرجات الأدنى بفرنسا على العودة لهم وعدم اللعب".

وأضاف: "الانتقادات هنا في فرنسا أقل، الأجواء في برشلونة جنونية لكنني لعبت فقط في خمسة لقاءات، كان شعورًا مزيفًا".

وأردف: "فزت بالدوري الإسباني في 2019 لكنني لم أساعد الفريق، ولعبت المباريات فقط بعد أن حسمنا اللقب، وأعتقد أنني أستحق أفضل من ذلك".

وكان اللاعب قد أكد في تصريحات سابقة إنه لا يريد العودة لبرشلونة لو لم يكن سيحصل على عدد الدقائق الكافي بالنسبة له.

ما هو سجل توديبو في برشلونة؟

كانت أول مباراة لتوديبو في برشلونة في شهر أبريل من عام 2019 عندما لعب في مواجهة ويسكا، وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل.

بعد ذلك شارك في خمس مباريات فقط في الدوري الإسباني من بعد تلك المواجهة، واقتصرت دقائقه على 325 دقيقة، وكانت آخر مواجهة له مع الفريق ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا قبل عام ونصف.

ماذا يقدم توديبو في الدوري الفرنسي حاليًا؟

معاناة توديبو من أجل المشاركة والحصول على الدقائق استمرت في النصف الأول من الموسم الجاري عندما كان معارًا في صفوف بنفيكا، وشارك في مباراة واحدة قبل أن يعود لبرشلونة.

بعد ذلك قام فريق نيس بضم اللاعب لصفوفه في يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد عناصر النادي الفرنسي الأساسية.

شارك اللاعب في سبعة لقاءات بالدوري الفرنسي مع نيس حتى الآن، ويحتل فريقه المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي حاليًا.

متى ينتهي عقد توديبو في برشلونة؟

يستمر تعاقد توديبو في برشلونة لموسمين قادمين، وتنتهي إعارته مع نيس بنهاية الموسم الجاري، ويعود بعدها للفريق الكتالوني.

لكن اللاعب يعد على قوائم الرحيل في برشلونة ويستهدف النادي الحصول على ثمانية أو تسعة مليون يورو من بيعه في الصيف المقبل.

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