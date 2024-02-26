"لماذا لا أعود؟".. "الفتى الغاضب" يفتح قلبه من جديد لبرشلونة!

"أفضل اللعب في الدرجات الأدنى بفرنسا على العودة لهم"

صرح جان كلير توديبو، لاعب نيس الفرنسي، بأنه لا يمانع أبدًا العودة إلى برشلونة، بعدما رحل "غاضبا" عن صفوف الفريق في 2020.

وسبق ولعب توديبو ضمن صفوف برشلونة لنحو موسم، لكنه شارك في 5 مباريات فقط وتمت إعارته إلى شالكه ثم بنفيكا ونيس، قبل الرحيل النهائي إلى النادي الفرنسي.

ويقدم توديبو أداءً مذهلا مع نيس، الذي انضم له في شتاء 2021، يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية، علمًا بأن عقده يمتد حتى 2027، وتبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو.

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وقال توديبو في تصريح لشبكة "كانال +" الفرنسية: "العودة إلى برشلونة؟ لما لا؟ لست نادمًا على الإطلاق على تجربتي هناك، كانت رائعة جدًا، حيث تعلمت الكثير من جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي ولينجليت، وعرفت كيفية اللعب في هذا المستوى المرتفع".

وأتم: "لم أحصل على الدقائق المطلوبة، لأنه كان هناك لاعبين كبار يسبقونني، والمدرب إرنستو فالفيردي كان يعيش تحت الضغط أيضًا، لذلك أراد الاعتماد على بيكيه بدلًا من شاب يبلغ من العمر 19 عامًا ودون خبرة!".

وكان توديبو رحل حزينًا عن برشلونة، إذ صرح عقب انتقاله إلى نيس: "الأمر مزري أن أذهب لبرشلونة ولا ألعب، أنا أفضل لعب كرة القدم في الدرجات الأدنى بفرنسا على العودة لهم وعدم اللعب".