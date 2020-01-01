توخيل يُهدد بوروسيا دورتموند بنيمار ومبابي وتياجو سيلفا

الإصابات باتت على ما يرام..

أكد توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على اقتراب نيمار وتياجو سيلفا من التعافي التام وبالتبعية جاهزيتهما للمشاركة في مباراة بوروسيا دورتموند بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بهزيمة لم تكن في الحسبان للبي آس جي بهدفين إيرلينج هالاند في سيجنال إيدونا بارك، مما يُضفي إثارة وندية خاصة لمباراة العودة المُقرر لها على ملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء المقبل.

الشائعات سارت في الأيام الأخيرة عن أن نيمار يُعاني إصابة سوف تبعده عن مباراة دورتموند، بينما يغيب تياجو سيلفا منذ أكثر من أسبوعين بسبب الإصابة.

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توخيل في المؤتمر الصحفي لمباراة ستراسبورج في الدوري الفرنسي، كشف عن موقف الجميع وبدأ بنيمار حيث قال "إصابته ليست خطيرة، إذا كان جاهزًا فإنه سيلعب. يمكن أن يحدث كل شيء، لكن لا يمكننا حماية جميع اللاعبين.".

كما أضاف "يوجد تاريخ ليس بالجيد بينه وبين ستراسبورج، لا يمكنني أن أتخيل أن يقوموا بأشياء غريبة ضده، لست خائفًا، يجب أن نراه يلعب، فقد قدّم أداءً جيدًا أمام ليون.".

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وعن تياجو سيلفا قال "أنا أكثر تفاؤلًا اليوم، لم يعد يشعر بالألم، لقد كان بعيدًا لمدة ولكن يمكنه أن يلعب 15-20 دقيقة غدًا، ولكن في الوقت نفسه قد نقوم بإجراء احترازي ببقائه على دكة البدلاء.".

"المخاطرة كبيرة جدًا، سيتدرب معنا ونقرر موقفه في النهاية، أنا في انتظاره يومي الأحد والإثنين ومن ثم نرى مدى جاهزيته لمباراة دورتموند، إنه يريد لعبها بأي شكل ولكن ينبغي علينا الصبر."

وعن آنخيل دي ماريا "كان على مقاعد البدلاء أمام ليون وفكرنا الدفع به، ولكن في النهاية قررنا أنه لن يشترك، قد يشارك إذا كان جاهزًا لمباراة ستراسبورج (مما يعني جاهزيته أيضًا لمباراة دورتموند).

وفي النهاية تحدث عن كيليان مبابي وأكد على استعداده لمباراة دورتموند، حيث قال "لديّ الشعور بأنه في حالة جيدة، لديه قدرات جيدة وكما قلت من قبل، أشعر بأن اللاعبين سعداء باللعب معًا، المؤكد أنه سيكون في المجموعة.".

يذكر أن باريس سان جيرمان قد انتصر على ليون بخماسية لهدف في نصف نهائي كأس فرنسا، ليضرب موعدًا مع سانت إتيان في نهائي البطولة التي خسرها العام الماضي على يد رين بركلات الترجيح في النهائي.