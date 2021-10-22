توخيل يكشف سر اختفاء زياش عن تشيلسي في الدوري الإنجليزي

مشكلة لا إرادية مع صانع الألعاب المغربي

أكد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، أن صانع الألعاب المغربي حكيم زياش، يعاني من مشكلة في كتفه أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية.

زياش لم يظهر سوى مرتين فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بسبب معاناته من مشاكل بدنية وجلوسه على دكة البدلاء في العديد من المناسبات.

توخيل تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة نوريتش سيتي بالجولة التاسعة من الدوري، ليكشف عن موقف زياش ومدى جاهزيته.

وقال المدرب الألماني عن زياش:"لقد شق طريقه إلى الفريق في بداية الموسم بسبب مستوياته معنا في الفترة التحضيرية، أظهر ضرورة وجوده على أرض الملعب للبداية من هناك".

وأضاف:سجل هدفًا ثم تعرض للإصابة في كأس السوبر، وشعرت أن هذا الأمر كلفه كثيرًا، لأنه حتى الآن أعتقد أنه لا يشعر بارتياح وحرية كاملة بكتفيه".

وتابع:"أشركناه لمدة 90 دقيقة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وشعرت بعدها أنه يعاني أيضًا حتى وإن لم يكن هناك ألم، وهناك مشكلة تحد من تحركاته بطريقة لا إرادية".

واستكمل توخيل:"هناك شيء يحد من تحركاته وحريته في التحرك والالتفاف والركض بسرعة أو التهدئة والتباطؤ، وأعتقد أنه بحاجة إلى الوقت والصبر ليعود مرة أخرى وهذا ما نفعله، فهو أحد لاعبينا ولن نفقد الثقة والصبر معه أبدًا، سيظل لاعبًا مهمًا للفريق".

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وأما عن إصابة روميلو لوكاكو وإمكانية عودته بعد العطلة الدولية:"لا أريد التحدث كثيرًا عن اللاعبين المصابين، إذا قلت نعم بالتأكيد ولم يلعب فما معنى ذلك؟ هو ليس معنا غدًا وهذا ما يهم، إنه يحصل على كامل دعمنا مثل باقي اللاعبين".

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي بـ19 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.