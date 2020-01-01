توخيل يعلن استدعاء مبابي ويشفق على نيمار من الضغوط

مبابي سيشارك؟ أبرز ما جاء في مؤتمر توخيل قبل مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا

قال توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إن كيليان مبابي سيكون ضمن القائمة المستدعاة لمواجهة أتالانتا.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره أتالانتا الإيطالي مساء الغد على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال المدير الفني لنادي العاصمة الفرنسية توماس توخيل إن مبابي على الأرجح سيكون ضمن قائمة مباراة الغد.

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وأضاف: "إذا شارك في التدريبات بشكل جيد اليوم ولم يحدث أي شيء غير عادي أو أية آلام في مكان الإصابة، فإنه فسيكون مع الفريق غدًا"

وحول إصابة ماركو فيراتي قال: "علينا التحلي بالصبر مع ماركو، الأسبوع الماضي لم يكن من الممكن له أن يركض، ولكن بالأمس، بدأ الركض مرة أخرى"

وتابع: "ستكون مشاركته غدًا في غاية الصعوبة، ولكننا سنحاول فعل كل شيء كما فعلنا مع كيليان مبابي، وفي النهاية لن نعرض أحدهما للخطر"

وحول الضغوطات على نيمار قال: "أشعر أن هناك دائمًا الكثير من الضغط عليه، لكنه يحب ذلك، لقد اعتاد اللعب تحت هذه الضغوط، نحن سعداء جدًا لأن كيليان أيضًا معنا"

وأردف: "إيكاردي؟ ستكون مباراة جيدة بالنسبة له لإظهار شخصيته، إنه رجل لا يخاف أبدًا، ويمكنه التسجيل في مختلف المواقف، إنه موثوق به من الناحية التكتيكية والدفاعية"

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد عبر إلى الدور ربع النهائي من بوابة بوروسيا دورتموند، بينما عبر أتالانتا من بوابة فالنسيا.