توخيل يُريح نيمار من مواجهة بوو ويستعيد خدمات كورزاوا

قائمة سان جيرمان لمبارة الكأس..

استبعد توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، من مواجهة بوو إف سي، التي تجمعهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس فرنسا.

وقرر توخيل استبعاد نيمار بجانب الرباعي كيلور نافاس وتياجو سيلفا وتوماس منير وعبده ديالو، بهدف إراحتهم، بالإفاضة إلى إدينسون كافاني، المحتمل رحيله خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسيغيب أيضًا ماركينيوس، وخوان بيرنات عن مواجهة بوو، للإصابة، فيما ستشهد القائمة عودة لايفين كورزاوا بعدما توقفت مفاوضات انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.

وسيتواجد كيليان مبابي، أيضًا ضمن قائمة الفريق الباريسي لمواجهة اليوم.

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وجاءت قائمة البي إس جي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: سيرجيو ريكو - مارسين بولكا - جاريسون إينوسون.

الدفاع: كيمبمبي - كيهرر - كواسي - ميتشل باكر - داجبا - كورزاوا - لويك إمبي سو.

الوسط: أديل أوشيشي- باريديس - فيراتي - هيريرا - دي ماريا - سارابيا - دراكسلر - جاي.

الهجوم: مبابي - إيكاردي - شوبو موتينج - ماكسيم.