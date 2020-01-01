توخيل يرد على الاستدعاء الدولي لنيمار ومبابي رغم إصابتهما

نيمار ومبابي وتوخيل وأزمة جديدة في باريس سان جيرمان بسبب التوقف الدولي

رد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان على الاستدعاء الدولي لنجمي الفريق نيمار وكيليان مبابي رغم إصابتهما.

وأصيب نيمار في مباراة باشاك شهير التركي الأسبوع الماضي بينما تعرض كيليان مبابي بدوره لإصابة عضلية فاقمت من أزمات باريس سان جيرمان.

ورغم ذلك، جاء مبابي ضمن قائمة المنتخب الفرنسي المستدعاة لفترة التوقف الدولي من أجل خوض منافسات دوري الأمم الأوروبية بينما جاء نيمار في قائمة البرازيل.

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وحول ذلك قال توماس توخيل إن نيمار ومبابي غابا عن مواجهة لايبزيج الأخيرة في دوري أبطال أوروبا كما أنه من المرجح أن يغيبا عن مواجهة رين في الدوري الفرنسي.

بينما ألمح المدير الفني لباريس سان جيرمان أيضًا إلى إحباطه من الوضع الحالي، حيث قال إنه واثق من أن كلاهما سيتم التعامل معه بحكمة خلال فترة الاستدعاء.

وأضاف: "إذا أصيب الأولاد ثبت أنهم لا يستطيعون اللعب، فإنني أفضل دائمًا ألا يلعبوا، هذا بالنسبة لجميع اللاعبين وليس فقط بالنسبة لنيمار ومبابي"

وتابع: "إنها مرحلة مهمة للغاية ، وقت جيد للتعافي للاعبين ، لكننا على ثقة من أنهم سيعاملون بشكل جيد، وأنهم يتمتعون برعاية جيدة واستعداد جيد للمرحلة المقبلة"

وأردف: "لدينا ثقة في هؤلاء المسؤولين عن المنتخبات الوطنية بأنهم لن يلحقوا الأذى باللاعبين، ولكن من جهتنا إذا تم استدعاء اللاعبين لتمثيل بلادهم، فلا يوجد شيء يمكننا القيام به"

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد خسر أوروبيًا أمام لايبزيج لتتعقد وضعيته ويواجهة شبه توديع دوري الأبطال من الدور الأول إذ جمع 3 نقاط فقط من 3 مباريات.