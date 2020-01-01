توخيل: نيمار محل ثقة دائمًا في المواعيد الكبرى

يُتهم نيمار دائمًا بالاختفاء في المباريات الكبرى.. فما رأي توخيل في تلك القصة؟

يعتقد توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن نجم الفريق نيمار يكون حاسمًا بشكل دائم في المواعيد الكبرى.

وكان نيمار قد اتهم في العديد من المناسبات بالاستعراض المبالغ فيه وتراجع أهميته في المباريات الكبيرة والحاسمة لباريس سان جيرمان.

ولكت على عكس ذلك، قال مدربه توماس توخيل إن النجم البرازيلي قادر على رفع جودته عندما يكون الأمر أكثر أهمية بالنسبة لفريقه.

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وأضاف: "نيمار يُعتمد عليه دائمًا عندما تأتي المباريات الكبرى، يمكنك طلب المزيد منه في حال كان الأمر حاسمًا، هو يشعر بذلك ويستطيع مضاعفة ما يقدمه"

وتابع: "إنه يعمل بجد ويقدم كل ما يمتلك، إنه موجود دائمًا وذكي جدًا، يتحكم في التمريرات بدقة، رأينا أن قدراته زادت بعد المباراة الأولى ضد دورتموند"

وأردف: "وللأسف، أصيب قبل ذلك ولم يلعب كثيرًا قبل مباراة الذهاب. ولكن في الفترة ما بين المباراتين، تحسن جسديا واستعاد مستواه"

وأكمل: "لقد تحمل المسؤولية على أكمل وجه في لقاء الإياب وكان في الموعد عندما احتاجه الفريق، بالنسبة لي أرى منه ذلك دائمًا على أرض الملعب"

"من المستحيل أن يضم برشلونة نيمار"

يذكر أن باريس سان جيرمان قد تخطى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بإقصائه بوروسيا دورتموند على الرغم من خسارته في مباراة الذهاب.