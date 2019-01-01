توخيل: نيمار لن يأخذ شارة القيادة من سيلفا أو ماركينيوس

توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يؤكد أنه لن يمنح البرازيلي نيمار شارة قيادة الفريق في الوقت الحالي.

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أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أنه لن يمنح لاعبه البرازيلي شارة قيادة الفريق في الوقت الحالي طالما يتواجد كل من تياجو سيلفا وماركينيوس في صفوف الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توخيل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة، وأكد خلالها أن تياجو سيلفا يقوم بعمل جيد للغاية في دوره القيادي.

رسميًا.. إيقاف نيمار 3 مباريات بسبب التعدي على أحد المشجعين عقب مباراة باريس سان جيرمان ورين في نهائي كأس فرنسا 🛑 pic.twitter.com/wjCcrcHbKC — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وقال توخيل: "هناك العديد من السبل من أجل أن تظهر طريقتك في القيادة، الأمر لا يتعلق بالشارة فقط، ونيمار قائد للفريق بنفس قدر تياجو وماركينيوس وبوفون".

وأضاف: "هو قائد بطريقة مختلفة، فهو لاعب مبدع ويمكنه أن يكون قائد عن طريق الإبداع وعن طريق المهارة والشجاعة التي يتمتع بها، هو لا يخاف أبدًا، ويلعب بشكل جيد هجومًا".

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وأكمل: "في الوقت الحالي أنا أشعر بالرضا التام حول شارة القيادة وحمل تياجو سيلفا لها ومن بعده ماركينيوس، لن يتغير ذلك ما لم يكن ضروريًا".

جدير بالذكر أن نيمار كان قد تعرض للإيقاف من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقب لكمه لأحد الجماهير بعد خسارة باريس سان جيرمان لنهائي الكأس ضد رين.