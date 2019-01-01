ليوناردو يمنح توخيل الفرصة الأخيرة، ومرشحان لخلافته

تقرير من صحيفة ليكيب حول مستقبل مدرب باريس سان جيرمان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يعيش توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان على صفيح ساخن فيما يخص مستقبله مع الفريق الفرنسي، خاصة بعد وصول البرازيلي ليوناردو وعودته لشغل منصب المدير الرياضي للنادي.

وقدم توخيل موسمًا مخيبًا في 2018-2019 توجه بالخروج المهين من دوري أبطال أوروبا وخسارة نهائي كأس فرنسا أمام رين، ولذا سيكون مطالبًا بتعديل كل شيء هذا الموسم وإلا فالإقالة ستكون الخيار الوحيد أمام إدارة الفريق الباريسي.

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صحيفة ليكيب الفرنسية أوضحت أن ليوناردو سيمنح المدرب الألماني فرصة حتى التوقف الشتوي القادم، وهي الفرصة الأخيرة لإصلاح كل شيء في باريس سان جيرمان، سواء تحسن العروض والنتائج أو العلاقات مع اللاعبين أو السيطرة جيدًا على غرفة الملابس.

وأضافت أن الإدارة وتحديدًا ليوناردو عمل على توفير كل الدعم المطلوب لتوخيل حتى يُساعده على النجاح، لكن عدم تقديم الأداء المطلوب وحصد النتائج الإيجابية في النصف الأول من الموسم سيعني الإطاحة به والتعاقد مع مدرب آخر، رغم أن توخيل جدد عقده مع الفريق في مايو الماضي.

واستشهدت الصحيفة بحالة سابقة صاحبت قدوم ليوناردو للنادي الفرنسي عام 2011، إذ أقال المدرب أنتوني كامبوري -الذي عينه باريس سان جيرمان قبل قدوم البرازيل- من منصبه بعد 6 أشهر فقط من توليه منصب المدير الرياضي وعين بدلًا منه كارلو أنشيلوتي.

ويُعد كلًا من البرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي ماسيميليانو أليجري أبرز المرشحين لخلافة توخيل في ملعب حديقة الأمراء، وكلاهما غير مرتبط بأي نادٍ حاليًا.