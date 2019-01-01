توخيل: لا يمكنني ضمان بقاء نيمار أو مبابي

"لا يمكنني أن أعد بشيء وإلا سأكون ساذجاً"..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان إمكانية ضمانه لبقاء أي من نجميه نيمار وكيليان مبابي.

وقال توخيل في تصريحاته لسكاي سبورتس:"هناك الكثير من الأحاديث التي تعني أن لدينا الكثير من الجودة والموهبة".

وأضاف:"أمنيتي كمدرب واضحة، أريد كل اللاعبين أن يبقوا في باريس سان جيرمان وأن يستمروا في مشروعنا".

وأوضح:"العمل لم ينتهي بعد، لقد بدأ للتو، وأمنيتي واضحة، ولكن لا يمكنني أن أعد بشيء وإلا سأكون ساذجاً، ولا أريد أن أكون ساذجاً في هذا العمل".

يذكر أن الثنائي يعتبر هدفاً لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية وفقاً للتقارير الصحفية الرائجة.