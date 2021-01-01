توخيل: كنت خائفًا من احتساب ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد!

انتصار هام..

أبدى توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، رضاه عن المستوى الذي ظهر به فريقه أمام أتلتيكو مدريد، لكنه لم يخف أنه كان قلقًا للغاية من احتساب الحكم ركلة جزاء للضيوف بعد خطأ سيزار أزبيلكويتا.

وكان تشيلسي قد كرر انتصاره على أتلتيكو مدريد، ولكن بهدفين نظيفين من مرتدتين مثاليتين لحكيم زياش وإيمرسون، ليضمن البلوز تواجده في ربع نهائي ذات الأذنين.

وواصل بهذا الفوز توخيل سلسلة اللا هزيمة التي بدأها منذ وصوله إلى ستامفورد بريدج في يناير الماضي، ويحلم المدرب الألماني بجلب المجد الأوروبي إلى لندن مرة أخرى.

توخيل في تصريحات بعد المباراة قال للصحافة "أداء جيد للغاية وجهد لا يصدق، حتى من اللاعبين في المدرجات".

كما أضاف "لقد حاولو الضغط علينا بقوة في الشوط الأول ولكنهم تركوا بعض المساحات في الخلف يمكن استغلالها، كانت هناك بعض الدقائق عانينا فيها لكننا كنا مستعدين لفعل كل ما هو ضروري من أجل الفوز".

وتابع متحدثًا عن ركلة الجزاء التي رفض حكم المباراة احتسابها في الشوط الأول لأتلتيكو "شعر أزبيلكويتا بالخوف بعض الشيء لأن كرته كانت قصيرة، لم أر اللعبة جيدًا ولكني كنت خائفًا من أن تحتسب".

وأتم المدرب الألماني قائلًا "ربع النهائي يعني أن هناك أربع مباريات فقط، إنها خطوة كبيرة وتشعرك بشعور ممتاز حقًا".

الجدير بالذكر أن قرعة ربع نهائي دوري الأبطال ستقام يوم الجمعة المقبلة، مع تأهل ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبورتو وبوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وليفربول ومانشستر سيتي بجانب تشيلسي.