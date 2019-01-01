توخيل عن تدريب بايرن ميونخ: لست مهتمًا

المدرب ينأى بنفسه عن الشائعات..

أكد توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أنه غير مهتم بالعمل داخل بايرن ميونخ في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يحترم تعاقده مع البي آس جي.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن عن إقالة نيكو كوفاتش مساء الأحد بعد الخسارة القاسية التي تلقاها على يد آينتراخت فرانكفورت بخماسية لهدف في الدوري الألماني.

هانسي فليك، مساعد كوفاتش، سيتولى الإدارة الفنية لبايرن بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب جديد، وقد طُرح اسم توخيل من ضمن الأسماء المرشحة لخلافة المدرب الكرواتي.

توخيل، حلّ ضيفًا على الصحفيين في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج، والمقرر لها يوم الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وأجاب عن أسئلة ارتباطه بالعملاق البافاري.

"لست مهتمًا لأنني مدرب باريس سان جيرمان. عقدي ممتد هذا الموسم والموسم المقبل، لا يمكنني أن أفكر في الأندية الأخرى."

يذكر أن تقارير من شبكة "سكاي شبورت" الألمانية قد أشارت إلى أن إدارة بايرن تواصلت بالفعل مع مدرب بوروسيا دورتموند الأسبق، غير أن توخيل أبلغهم برفضه وأنه لن يترك باريس قبل الصيف المقبل بأي حال من الأحوال.