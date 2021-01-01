توخيل: تحدثت مع جوارديولا بالفعل وشجعت توتنهام لأنني كنت طفلًا

أبرز ما جاء في مؤتمر توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي

اعترف المدير الفني لنادي تشيلسي توماس توخيل أنه كان بالفعل مشجعًا لتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن ذلك حدث منذ سنوات طويلة وفقط لأنه كان طفلًا صغيرًا.

وقرر أحد الصحفيين توجيه سؤال لتوماس توخيل حول قصة تشجيعه لتوتنهام والتي ذكرها قبل سنوات في مباراة جمعته بالسبيرز في الدوري الأوروبي إبان حقبته التدريبية مع بوروسيا دورتموند.

وحول ذلك، أبدى المدير الفني الألماني دهشته من السؤال في البداية ثم بدأ في سرد القصة، ولكنه استعجب من البحث في الدفاتر القديمة مداعبًا الصحفي الذي سأله.

وقال توخيل في هذا السياق: "أريد أن أكون صادقًا للغاية لأننا لعبنا مباراة في الدوري الأوروبي مع دورتموند قبل سنوات والجميع كان ودودًا للغاية وشرحت حينها ما حدث بالتحديد"

وأضاف: "عندما كنت صغيرًا، لم تكن هناك مباريات يومية على الهواء مباشرة على التلفزيون، لم يكن هناك أي مباريات يومية في الدوري الألماني على شاشة التلفزيون حتى، لذلك ما رأيته كان مباراة كل أربعة أسابيع وفجأة ظهر توتنهام على شاشاتنا الرياضية"

وتابع: "مرة كل أربعة أسابيع تحديدًا كنت أسمع اسم توتنهام الذي بدا وكأنه مغامرة كبيرة للغاية، أعطتني ميزة عندما ألعب مع أصدقائي لأنهم لم يكن لديهم فكرة عن مكان هذا النادي بينما كنت أنا أعرفه وأتابعه من حين لآخر"

وأردف: "حكيت تلك القصة عندما كنت صغيرًا وكنت بحاجة إلى المال، نعم كنت صغيرًا، لكن تلك كانت واحدة من أولى تجاربي في كرة القدم الإنجليزية، ولم أكن أدرك حتى أنه كان نادٍ من لندن"

وأكمل: "لكن الآن بعد أن عملت مع منافسيهم الكبار في لندن، يمكنكم التأكد من أننا سنفعل كل شيء للتغلب عليهم الأسبوع المقبل لأننا سنفكر دائمًا في الفوز على جميع الخصوم الذين سنواجههم"

وحول بيب جوارديولا أكد توماس توخيل أنه تواصل معه بالفعل في حديث حول كرة القدم الإنجليزية قبل أن يبدأ تجربته كمدرب لنادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واسترسل في هذا السياق: "لقد تحدثت مع بيب كثيرًا منذ قدومه إلى هنا وتابعت الدوري الإنجليزي عن كثب من ألمانيا وفرنسا قبل أن أعلم أنني سأخوض تجربة تدريبية فيه، وهذا واضح لأنه هو معيار الدوريات في الوقت الحالي"

واختتم حديثه حول كرة القدم الإنجليزية قائلًا: "رأيت ذلك بالأمس على المستوى البدني فيما يتعلق بالبريميرليج، على مستوى الرياضة والعاطفة ومستوى مختلف تمامًا عما اعتدنا عليه من المنافسة، وميزتها أنها تبرز أفضل المدربين لدينا وأفضل لاعبينا، أنا أؤمن بذلك حقًا"

وحول لامبارد قال: "لقد تواصلت معه بالفعل والأمور بيننا جيدة، الرجل أرسل لي رسالة يتمنى فيها كل خير في تلك التجربة، لقد بادر بالحديث إليّ هذا الصباح وعرض عليّ أن أقابله إذا أمكن ذلك".

الدوري الإنجليزي | تشيلسي يتعادل أمام وولفرهامبتون في أولى مباريات توخيل

يذكر أن أول مباراة لتوخيل في البريميرليج لم تكن موفقة كما أراد، حيث سقط تشيلسي في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام ضيفه وولفرهامبتون في مباراة استضافها ملعبه ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن ليستمر في نزيف النقاط.