توخيل بعد تخطي بروج: عانينا في الشوط الثاني وإيكاردي يتألم

المدرب الألماني يحلل الفوز الصعب على ضيفه البلجيكي

تنفس مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل الصعداء بتخطي كلوب بروج البلجيكي بهدف نظيف في موقعة "حديقة الأمراء"، التي انتهت بهدف ماورو إيكاردي الوحيد في إطار منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وبعد المباراة قال المدرب الألماني للصحفيين "سعيد بالفوز وكنت أعرف أنه لن يتحقق بسهولة لأن منافسنا يلعب بأسلوب مميز، فهم شجعان ولديهم من الجودة ما يكفي لامتلاك الكرة".

وتابع "كان ينبغي علينا الحفاظ على تركيزنا وألا نفقد الكرة كثيرًا، ويُمكنني القول بأنني سعيد بالأداء في أول 65 دقيقة، ثم بعد ذلك عانينا، وأصبحت الأمور أكثر صعوبة في خلق الفرص، والسبب كما قُلت قوة المنافس، لكن بوجه عام تمكنا من الفوز 6-0 عليهم في المباراتين، وهذا أمر جيد".

وعن مشاركة كافاني كبديل في الشوط الثاني قال "كنا في الدقيقة 70 وكنا بصدد إجراء تبديل، لكني كنت أعرف أنه لائقًا للمشاركة وفوجئت برؤيته على مقاعد البدلاء، وكنت أخطط لإشراكه في المباراة".

أتلتيكو مدريد يخسر من باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف ويؤجل تأهله لدور الـ16 إلى الجولة القادمة ❌#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/J26iOiYt4H — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 6, 2019

وعن الإصابة التي ألمت بإيكاردي قال "لا أعرف ما لديه، لكني ما زالت قلقًا عليه لأنه يعاني من إصابات كثيرة، لكن من الواضح أنه اعتاد على اللعب وهو يتألم، إنه لاعب شجاع وأعتقد أن إصابته ليست سيئة للغاية".