"يجب ألا يستمر الأمر هكذا".. بايرن ميونخ يحسم مصير توخيل قبل موقعة آرسنال!

"متحمس لرؤية ما سيحدث خلال 24 ساعة"

تتواصل أصداء خسارة بايرن ميونخ أمام هايدنهايم بنتيجة (3-2)، اليوم السبت، وهي الخسارة الخامسة للعملاق البافاري في آخر 12 مباراة بالدوري الألماني، وبات يبتعد بفارق 16 نقطة عن متصدر الترتيب باير ليفركوزن.

وقال لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ، في تصريحات عقب المباراة: "هناك دائما شيء يمكن إنقاذه، أعتقد أن الأجواء محطمة بين توماس توخيل (المدرب) والفريق، إذا تقدمت 2-0 في هايدنهايم فلا يمكنك أن تخسر النقاط (في الشوط الثاني)، خاصة أن المباراة التالية في دوري أبطال أوروبا (أمام آرسنال بذهاب ربع النهائي).. الكيمياء لم تعد صحيحة، أنا متحمس لرؤية ما سيحدث خلال الـ24 ساعة المقبلة، يمكنني أن أتخيل أنه يمكنهم اللجوء لمدرب مؤقت".

لكن كريستوف فرويند وماكس إيبرل، المديرين الرياضيين لبايرن ميونخ، شددا على أن "توخيل سيقود الفريق أمام آرسنال"، وقال فرويند، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "يجب على كل شخص النظر في المرآة وسؤال نفسه عما إذا كان قدم كل ما لديه، بنسبة 100% توخيل سيقود الفريق أمام آرسنال، إنه يحاول تقديم كل شيء لجلب الطاقة للفريق".

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بدوره، علق إيبرل: "بالبطبع سيتواجد توخيل في الأسابيع المقبلة.. لم نفكر في أمر إقالته قبل مباراة آرسنال، علينا التأكد من التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، من الواضح بالنسبة لي أنه سيتواجد في مباراة الثلاثاء، ومن بعدها أمام كولن يوم السبت، ونعلم جميعًا أنه يمكننا ويجب علينا القيام بالأشياء بشكل مختلف".

وأعلن بايرن ميونخ في وقت سابق أن توخيل سيرحل عن الفريق بعد نهاية الموسم الجاري، بسبب سوء النتائج، لكنه سيواصل مهمته حتى نهاية الموسم الجاري، والذي خسر الفريق فيه لقب السوبر وودع الكأس وصارت حظوظه شبه معدومة في الدوري.