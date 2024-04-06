خسر الرهان.. توخيل ينفجر ويتعرض للإيقاف في ليلة سقوط بايرن ميونخ!

"حصلت على بطاقة لوقوفي مرة واحدة!"

تلقى توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ بطاقة صفراء بسبب الاعتراض في مواجهة هايدينهايم، اليوم السبت، ضمن الجولة 28 من الدوري الألماني.

وخسر الفريق البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتجمد رصيده عند 60 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر، والذي اقترب من التتويج بلقب البوندسليجا.

وفي الدقيقة 60 من المباراة، حصل المدرب الألماني على بطاقة صفراء بعد أن صرخ في وجه الحكم من الإحباط، بينما كانت النتيجة (2-2).

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وتعد البطاقة الصفراء هي الرابعة لتوخيل هذا الموسم، ما يعني أنه سيتعرض للإيقاف في مباراة بايرن المقبلة أمام كولن يوم 13 أبريل في الدوري الألماني.

كان توخيل قد راهن مقدم قناة سكاي سبورتس بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في نوفمبر 2023، بأنه سيكمل الموسم دون أن يتم إنذاره للمرة الرابعة، وهو ما فشل فيه الليلة.

وأبدى المدرب الألماني إحباطه الشديد بعد الخسارة 2-3 أمام هايدنهايم، قائلًا: "وقفت على قدمي مرة واحدة فقط اليوم، قبل ذلك قمت بكل ذلك أثناء جلوسي، ولكن كان من الواضح أن هناك قرار خطأ، وحصلت على بطاقة صفراء لوقوفي مرة واحدة!".