توخيل: لم يكن سهلاً على نيمار تقبل تصرفات الجماهير

نيمار شارك بالأمس لأول مرة مع باريس سان جيرمان في الموسم الحالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان أنه لم يكن سهلاً على نيمار تقبل تصرفات جمهور فريقه، أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

وخطف نيمار هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، في المباراة التي انتهت بفوز باريس بهدف دون رد.

وقال توخيل في تصريحات عقبت المباراة: "لم يكن الأمر سهلاً على نيمار، هو رجل حساس ولكنه ظهر بشكل جيد".

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وواصل: "هذه هي الحياة، علينا تقبل سلوكيات الجماهير لم يكن الأمر سهلاً عليهم خلال فترة الانتقالات، أنا فقط لا أريد أن أحكم على سلوكهم".

جمهور باريس سان جيرمان، هاجم نيمار بالأمس طيلة المباراة، بسبب رغبته في الخروج من الفريق أثناء فترة الانتقالات الصيفية والعودة إلى برشلونة.

وتابع: "نيمار يمكنه اللعب بشكل أفضل مع المزيد من المهارة والمراوغات، فقط يحتاج إلى المزيد من المباريات كي يرتفع مستواه ولياقته البدنية".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "نيمار يستطيع تحديد مصير المباراة، أنا سعيد لأن هذا ظهر في اللحظات الأخيرة".

ومن جانبه لم يلق نيمار باللوم على الجماهير ووعدهم بأن تركيزه كله سيكون مع باريس، مشيراً إلى أنه سيلعب كل مباراة كأنه بعيداً عن ملاعب الخصوم.