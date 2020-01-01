توخيل: المباراة كانت متوازنة وخسرنا بسبب الأخطاء

تصريحات توماس توخيل بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند

قال توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان إن المواجهة أمام بوروسيا دورتموند كانت متكافئة رغم الخسارة التي تعرض لها فريقه.

وكان فريق العاصمة الفرنسية قد سقط ذهابًا على ملعب سيجنال أيدونا بارك أمام بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

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وعقب المباراة، تحدث توماس توخيل المدير الفني للفريق الباريسي لبي إن سبورتس عن النتيجة التي لا تنفي حقيقة كون فريقه قد قدم مباراة جيدة ولكنه لم يحقق الفوز.

وأضاف: "لقد لعبنا واستحوذنا على الكرة وهم كذلك، ولكن الكرات المرتدة التي اعتمدوا عليها في شوط المباراة الثاني حسمت النتيجة لصالحهم"

وتابع: "ارتكبنا بعض الأخطاء والتي كلفتنا هدفين تسببوا في خسارة اللقاء، ولكن ما زال هناك بقية في مباراة الإياب ونحن نؤمن بحظوظنا للعودة في النتيجة"

وأردف: "لم لا نعود في مواجهة الإياب؟ نحن نمتلك الجودة والثقة في قدراتنا وسنتسلح بجمهورنا واللعب على أرضنا، هذه العوامل يجب أن تحفزنا قبل اللقاء"

ثنائية هالاند تمنح دورتموند انتصار غير مطمئن على باريس

يذكر أن بوروسيا دورتموند قد فاز بهدفين سجلهما إيرلينج هالاند ليصبح أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل مع فريقين مختلفين في نفس النسخة.