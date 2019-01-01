توخيل: الإصابات قتلت موسمنا

مدرب باريس سان جيرمان يتحجج بالإصابات بعد الخسارة من مونبيليه

فيسبوك تويتر محمد عماد

​أعرب توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن إحباطه من كم الإصابات التي ضربت فريقه، والذي تسببت في رأيه في الهزائم الأخيرة، وذلك في تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية عقب الخسارة من فريق مونبلييه في المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الفرنسي.

وكان باريس سان جيرمان قد توج بالدوري الفرنسي قبل خوضه لهذه المباراة.

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وقال توخيل:" ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفردية، لا يمكن أن تفوز في ظل هذه الأخطاء في كل هدف استقبلناه".".

وأضاف:" مونبلييه فريق قوي وشرس جدًا على أرضه ونحن نعاني من كثرة الإصابات نحن نلعب اليوم بـ 15 لاعبًا فقط واثنين من الناشئين".

واختتم: “الإصابات قتلت موسمنا، هناك الكثير من اللاعبين يغيبون منذ 10 أسابيع وسيعودون بعد أسبوعين، لذلك علينا أن نقوم بأخذ المخاطرة وأن نجرب بعض اللاعبين".

يشار إلى أن توخيل يخوض موسمه الأول في ملعب حديقة الأمراء، قادمًا من بوروسيا دورتموند.