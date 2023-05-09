جدل كبير بشأن إمكانية سحب لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، من نادي الهلال؛ حال فوزه أمام الوحدة في النهائي، بمشاركة نجمه سالم الدوسري.

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يبدو أن الشارع الرياضي السعودي، مُقبِل على "قضية خطيرة" جديدة؛ وذلك قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين ناديي الهلال والوحدة، والمقرر يوم 12 مايو الجاري.

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الهلال تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023؛ بعد الفوز على الاتحاد (1-0)، بينما فجّر الوحدة، أكبر مفاجآت البطولة، عندما تخطى عقبة النصر، في المربع الذهبي.

وكشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن أن أنظمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تمنع سالم الدوسري، جناح نادي الهلال، من المشاركة مع فريقه، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وحذر الصرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الهلال؛ سيكون مهددًا بـ"خسارة" لقب الكأس، حال شارك الدوسري، وقدّم نادي الوحدة، احتجاجًا رسميًا على ذلك.

ولكن، الحقيقة هي أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعطى "الضوء الأخضر" إلى الهلال؛ لمشاركة سالم، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الوحدة.

وأعلن شين مان جيل، الأمين العام المساعد للاتحاد القاري للعبة، في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، منذ عدة أيام، أن أي عقوبة انضباطية، ستوقع على سالم الدوسري؛ سيستكملها اللاعب مع الهلال، في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال آسيا؛ ولن تنتقل للمسابقات المحلية.

جدير بالذكر أن الزعيم الهلالي، ضمن المشاركة في النسخة القادمة من البطولة القارية؛ بعد تتويجه بلقب دوري المحترفين السعودي، الموسم الرياضي الماضي.

Shahid