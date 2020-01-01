توتي وكانافارو: يوفنتوس سيتخذ قرار الاعتزال بدلًا من بوفون

توتي وكانافارو يكشفان سر اعتزال بوفون

تحدث أسطورتي المنتخب الإيطالي فابيو كانافارو وفرانشيسكو توتي حول مسألة استمرار الحارس التاريخي لإيطاليا ويوفنتوس جيانلويجي بوفون في الملاعب حتى الآن.

وكان بوفون قد أعلى من قبل أنه لن يعتزل إلا حين يشعر أنه لا يريد ممارسة كرة القدم من جديد، مؤكدًا أنه لا يمتلك موعدًا محددًا لذلك القرار.

وحول ذلك، تحدث توتي مع كانافارو حول الكثير من الذكريات في مسيرة الثنائي الأسطوري للمنتخب الإيطالي، وذلك من خلال مكالمة فيديو عبر إنستجرام.

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وفيما يخص ذلك، اتفق الثنائي على أن جيانلويجي بوفون ربما يستمر في اللعب دون أن يقرر الاعتزال وإسدال الستار على مسيرته حتى سن الـ 50.

وأضافا مازحين أن يوفنتوس قد يضطر إلى اتخاذ قرار التقاعد لبوفون بدلًا منه، وذلك لأنه سيستمر في اللعب ولن يقرر الاعتزال أبدًا.

وقال توتي: "يريد جيجي اللعب حتى يبلغ من العمر 50 عامًا، ولكن يمكنه اللعب لمدة موسمين أو ثلاثة مواسم أخرى، هو يلعب كحارس احتياطي الآن وهذا يحافظ له على لياقته"

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يذكر أن فابيو كانافارو يعمل الآن كمدرب في الدوري الصيني، ويريد بدء مسيرته التدريبية في أوروبا، بينما ترك توتي منصب المدير الرياضي في روما منذ أشهر.