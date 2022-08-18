توتي: صلاح رائع وقيمته تصل إلى 150 أو 200 مليون يورو!

توتي يمتدح صلاح بصورة رائعة

يبدو أن النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي لا يزال يتذكر علاقته بلاعب ليفربول الحالي محمد صلاح بشكل جيد، حيث امتدح أسطورة روما النجم المصري في مقابلة تلفزيونية.

وكان صلاح قد لعب في روما في فترة بين 2015 و2017، وكان يحظى بعلاقة طيبة للغاية بصانع الألعاب الأسطوري وشارك معه في بعض المواجهات التي تزامنت مع نهاية رحلة توتي في الملاعب.

وتحدث توتي عبر مقابلة أجراها مع قناة "DMC" المصرية عن شخصية صلاح الرائعة وكونه من بين أفضل اللاعبين وحول قيمته المادية المرتفعة.

حيث قال: "صلاح شخص رائع ومميز ومتواضع ويساعد الجميع ومهذب للغاية، قبل أن يكون لاعبًا كبيرًا وهو كذلك بالفعل".

وواصل: "شخص لا يمكنك سوى أن تحبه، ولم يصدر منه أي تصرف غير لائق ولهذا هو من أهم النجوم على مستوى العالم".

وتابع: "كنت أتوقع له هذا النجاح الكبير. لقد قدم معنا موسمًا رائعًا في الدوري وكان يواصل التطور والتحسن. كنت أعلم أنه إذا انتقل لفريق أقوى سيصبح أكثر أهمية مثلما هو الآن".

وأضاف: لا توجد الكثير من الحكايات بيني وبينه، صلاح دائمًا يركز في حياته، بعد نهاية التدريبات يعود لقضاء الوقت مع أسرته".

وأردف: "في بعض الأحيان كنا نجتمع على العشاء، ولم يفعل عادةً أي شيء غير معتاد، فهو منظم للغاية".

وأوضح: "لا أقول ذلك كنوع من المجاملة، فهذه هي الحقيقة".

وعند سؤاله حول سعر صلاح الذي سيدفعه توتي إذا كان أحد ملاك الأندية لضمه اختتم: "150 أو 200 مليون يورو".

جدير بالذكر أن صلاح قد شارك مع روما في 83 مباراة سجل من خلالها 34 هدفًا فيما قدم 22 تمريرة حاسمة لزملائه.