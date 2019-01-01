توتي يكشف خطوته المقبلة بعد روما

ملك روما ترك عرشه في العاصمة الإيطالية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح فرانشيسكو توتي، نجم روما وأسطورته، أنه لا يعرف بعد ماذا ستكون خطوته المقبلة بعد رحيله عن النادي العاصمي.

توتي ودع روما الشهر الماضي في مؤتمر صحفي عاصف بعد خلافات مع إدارة النادي والرئيس جيمس بالوتا.

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وقال توتي في حوار مع "سكاي": "لا أعرف بعد ماذا سأفعل، أقيم كل العروض وسأختار الأفضل، يمكنني العمل في إيطاليا".

وأضاف: "سامبدوريا؟ الرئيس فيريرو يتحدث معي يومياً لأننا جيران في المصيف، ولكني منفتح للعمل في أوروبا عموماً".

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وواصل: "أتابع روما وأتمنى لهم كل الخير، إيكاردي وهيجواين؟ لا أعرف، ولكن ربما يتبادلان المراكز، الآن أنا في عطلة".

وختم توتي: " لم يتواصل معي أي أحد من روما بعد رحيلي، لا أعرف صراحة ماذا سيكون دوري القادم، لا أمانع أي منصب".

وكان روما قد عين توتي في دور المدير الإداري للفريق بعد اعتزاله نهاية الموسم قبل عامين.