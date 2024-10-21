مفاجأة المفاجآت .. فرانشيسكو توتي يتلقى عروضًا ويُرحب بالعودة إلى الملاعب!

خبر سار لعشاق أسطورة روما

كشف أسطورة كرة القدم في روما، فرانشيسكو توتي، عن إمكانية عودته إلى الملاعب من جديد بعد تلقيه عروضًا حقيقية من أندية ناشطة في الدوري الإيطالي، وهو الخبر الذي قد يكون سارًا لعشاق الجالوروسي وفي نفس الوقت قاسيًا عليهم، لكن الأكيد أنه يحمل مفاجأة المفاجآت في كرة القدم الإيطالية.

توتي اعتزل اللعب عام 2017 بعد مسيرة طويلة لم يلعب خلالها سوى للجالوروسي، ولكن يبدو أنه سيُغير الألوان حال وافق على فكرة العودة إلى اللعب من جديد، وهذا ما يجعل الخبر قاسيًا على جمهور الرومانيستا رغم سعادتهم الأكيدة برؤيته يلعب من جديد.

اللاعب الذي اعتزل في عامه الـ40 قال لـ "Betsson Sport" ردًا على سؤال حول إمكانية عودته إلى الملاعب "لا يمكن استبعاد أي شيء في الحياة، هناك بالفعل عدد من اللاعبين عادوا للعب بعد اعتزالهم بسنوات. بعض أندية السيري آ تواصلت معي مؤخرًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف "هناك فرق في السيري آ بدأت البحث عني مؤخرًا. متى؟ قبل شهر وقد جعلني هذا مجنونًا، قلق قليلًا، وقد قلت لنفسي "لماذا مازالوا يطلبونني بعد تلك السنوات من الاعتزال؟"، سأكون جاهزًا للعب في خلال شهرين".

يُشار إلى أن توتي رفض عروضًا ضخمة للرحيل عن روما خلال مسيرته الكروية، أبرزها من ميلان وريال مدريد.