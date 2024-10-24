عودة فرانشيسكو توتي عن الاعتزال .. الكشف عن النادي الساعي لتوقيع أسطورة روما

الخيال قد يتحول إلى حقيقة!

سيطر تصريح فرانشيسكو توتي الخاص بترحيبه العودة عن اعتزال كرة القدم وتلقيه بالفعل عدة عروض من أندية الدوري الإيطالي على الإعلام والشارع الكروي في إيطاليا خلال الساعات الأخيرة، وقد بدأ الجميع يتوقع الأندية الراغبة في ضم أسطورة روما.

توتي اعتزل اللعب عام 2017 بعد مسيرة طويلة لم يلعب خلالها سوى للجالوروسي، ولكن عودته للعب، إن حدثت، لن تكون للفريق العاصمي، بل لنادٍ آخر قد يكون مفاجأة للبعض وهو كومو الصاعد هذا الموسم للسيري آ.

كومو يعيش ثورة كبيرة بسبب عمل ملاكه الكبير، بدءًا بالتعاقد مع سيسك فابريجاس ومن ثم رافائيل فاران ثم تعيينه في منصب إداري عقب اعتزاله، وكذلك بناء هيكل إداري وفني للنادي بمساعدة تيري هنري، وتواجد عدد من المشاهير في مجال الكرة والسينما في المدرجات، جيمي فاردي نجم ليستر سيتي تواجد مثلًا في المباراة الأخيرة أمام بارما، وكذلك نجمي التمثيل هيو جرانت وأندرو جارفيلد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "إل جورنو" أوضحت أن عائلة هارتونو المالكة للنادي تمتلك الكثير من الأموال ولن يكون لديها أي مشكلة في تقديم عرض قوي وضخم لصاحب الـ48 عامًا للظهور على الملعب ولو لعدة دقائق، لأن ذلك سيعود على النادي بفوائد كثيرة على الصعيد الإعلامي والإعلاني.

موقع كالتشيوميركاتو الإيطالي أفاد أن كومو ليس المرشح الوحيد لكسب توقيع أسطورة روما، بل هناك ناديين كذلك قد يتحركان لتلك الخطوة، وهما جنوى ومونزا، وذلك بسبب العلاقة القوية بين توتي وألبرتو جيلاردينو وأليساندرو نيستا مدربي الفريقين على الترتيب.

يُشار إلى أن توتي رفض عروضًا ضخمة للرحيل عن روما خلال مسيرته الكروية، أبرزها من ميلان وريال مدريد.