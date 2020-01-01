توتي: أحب اكتشاف المواهب ولن أعمل كوكيل أعمال

فرانشيسكو توتي نجم روما المعتزل يؤكد على رغبته في العمل باكتشاف المواهب الشابة.

أعرب النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي أسطورة فريق روما المعتزل عن أمله في العمل باكتشاف النجوم الشابة خلال الفترة المقبلة من حياته.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها مع شبكة "دازن" ستعرض بشكل كامل في الـ15 من يناير الجاري، وأكد خلالها أنه لن يحب فكرة العمل كوكيل أعمال.

وقال توتي عن مستقبله: "وكيل أعمال؟ لا لن أقوم بذلك فتلك الكلمة أصبحت قديمة في الوقت الحالي، لكنني أحب أن أكتشف المواهب الشابة".

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وأضاف: "أحب أقوم بذلك بالفعل وأبحث عن المواهب الشابة على أمل أن أجد بعض اللاعبين أصحاب الإمكانيات المبشرة".

وعند سؤاله لو كان وكيلًا لنفسه في عمر الـ 25 وجاء له عرضًا من ريال مدريد صرح: "بكل تأكيد سيكون بقاء توتي صاحب الـ 25 عامًا في الفريق الحالي لروما صعبًا، سيعاني للبقاء".

وكان توتي قد خرج في أكثر من تصريح في الفترة الماضية يتهكم من خلالهم على إدارة النادي الإيطالي بسبب تهميش دوره داخل الفريق.

جدير بالذكر أن توتي كان قد أمضى آخر عامين في إدارة روما لكنه أعلن رحيله عن الفريق في الصيف الماضي ومن وقتها وهو لا يفوت فرصة للهجوم على الإدارة.