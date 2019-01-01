توتنهام يوافق على دفع 55 مليون إسترليني لشراء خليفة إريكسن

وأين سيذهب الدنماركي قبل غلق الميركاتو الصيفي؟

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن توتنهام أصبح قاب قوسين أو أدنى من إتمام ثاني صفقاته الصيفية، بعد صفقة تانجي ندومبيلي القياسية، التي كبدت الخزينة ما يزيد عن 60 مليون جنيه إسترليني لضمه من ليون الشهر الماضي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" نقلاً عن تقارير إسبانية، فإن رئيس النادي اللندني دانيال ليفي، بالكاد توصل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي ريال بيتيس، بموجبه سينتقل لاعب الزسط جيوفاني لو سيلسو، ليحل محل المحتمل رحيله كربستيان إريكسن.

وقال المصدر، إن وصيف بطل دوري أبطال أوروبا اتفق مع مسؤولي النادي الباسكي، على دفع حوالي 55 مليون بعملة المملكة المتحدة، لإتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن، خاصة مع اقتراب غلق الميركاتو الصيفي في بلاد الضباب.

كما سيتقاضى صاحب الـ23 عامًا قرابة الـ7.5 مليون بنفس العملة كراتب سنوي، ليتسلم الراية من إريكسن، الذي يستعد بدوره لمغادرة الجزء الأبيض من شمال لندن، بعد فشل محاولات إقناعه بتجديد عقده الذي سينتهي مع حلول صيف 2020.

وحتى الآن لم تتضح وجهة الدنماركي القادمة، بعد خروجه المفاجئ من حسابات مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان –وفقًا لما يتردد في الإعلام الإسباني-، وذلك لرغبة زيزو في ضم بول بوجبا، لكن مؤخرًا، اقترن اسم لاعب أياكس أمستردام السابق بمانشستر يونايتد، كبديل محتمل لبوجبا حال أصر على الرحيل.