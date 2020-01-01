توتنهام ينفي وجود عنصرية ضد روديجير

كيف كان رد توتنهام الصادم بشأن عنصرية جماهيره ضد أنتوني روديجير

ذكر نادي توتنهام أنه لا يوجد دليل على وجود هتافات عنصرية من قبل جماهيرهم ضد قلب دفاع تشيلسي أنتوني روديجير.

وكان روديجير قد تعرض لهتافات عنصرية في مواجهة تشيلسي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ حوالي ثلاثة أسابيع.

وحول ذلك، كان توتنهام قد أعلن أنه سيبذل جميع الإجراءات اللازمة من أجل تحديد من ارتكب هذه الهتافات من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة معه.

وحول ذلك، أصدر توتنهام بيانًا يقول فيه إن شرطة العاصمة الإنجليزية لندن لم تتمكن من العثور على أي دليل يدعم وجود هتافات عنصرية في حق روديجير.

وحول ذلك، أضاف البيان أن النادي والشرطة استنفذوا جميع سبل التحقيق في أعقاب الحادث والذي تم الإبلاغ عنه في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي.

وبعد أسبوعين من التحقيقات لم يتوصل أي من الأطراف إلى دليل إدانة بعض مشجعي توتنهام أو ما يثبت قيامهم بالهتافات العنصرية أثناء مواجهة تشيلسي.

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وانتهى البيان إلى تأييد أنتوني روديجير في الإجراء الذي اتخذه، ولكن لا يمكن أن تتخذ الشرطة أو أي طرف آخر أي إجراء نظرًا لعدم وجود أدلة.