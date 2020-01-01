توتنهام يُعلن إصابة هاري كين

دون تحديد مدة الغياب..

أعلن توتنهام عن تعرض قائده هاري كين إلى تمزق في أوتار الركبة من دون الإعلان عن مدة غيابه المتوقعة عن الملاعب.

كين أُصيب خلال مباراة ساوثامبتون الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي خسرها السبيرز بهدف نظيف وخرج اللاعب في الدقيقة 73 من عمرها.

الدولي الإنجليزي أحرز التعادل وتعرض لتدخل عنيف إبان تسجيله للهدف، غير أن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل مما أغضب المدرب جوزيه مورينيو كثيرًا.

توتنهام أكد خلال بيان مقتضب على موقعه الرسمي أن الطاقم الطبي سيواصل إجراء الفحوصات ومنح كين العلاج قبل أن يُعلن عن مدة الغياب.

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وكانت الصحافة الإنجليزية قد ألمحت إلى أن غياب كين عن كتيبة مورينيو لن يقل عن ثلاثة لأربعة أسابيع، وهو ضربة كبيرة لهجوم السبيرز الذي لا يعيش أفضل أيامه أيضًا.

الجدير بالذكر أن توتنهام عانى خلال البوكسينج داي، فرغم البداية الجيدة بالفوز على برايتون، تعادل الفريق مع نوريتش سيتي قبل الهزيمة من ساوثامبتون.

هذه النتائج المحبط جعلت الفريق اللندني يتراجع ليصبح في المرتبة السادسة برصيد 30 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي.