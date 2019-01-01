توتنهام يستعد للتعاقد مع خليفة لوريس في الشتاء

صفقة هامة..

تسعى إدارة توتنهام للتعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك تعويضًا لحارسهم الأساسي هوجو لوريس، وجاء أونانا، حارس أياكس كخيار أول بالنسبة لهم.

وكان لوريس قد أُصيب في الفترة الماضية إصابة بالغة في يده ستبعده حتى بداية السنة الجديدة، مما جعل إدارة السبيرز تسعى للتعاقد مع بديل سريع له.

إصابة بطل العالم ليست السبب الوحيد في عزم إدارة ليفي تدعيم مركز حراسة المرمى، بل يرجع الأمر أيضًا إلى تراجع مستوى الحارس الفرنسي في السنة الأخيرة بصورة ملحوظة.

لذلك، فإن توتنهام سوف يسعى للتعاقد مع أونانا، الحارس الكاميروني لأياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولن يتمسك أياكس بأونانا حال وصول عرض بقيمة 35 مليون جنيه استرليني، وذلك حسبما أشارت تقارير من الصحف الإنجليزية.

المبلغ يأتي جيدًا وفي المتناول بالنسبة لإدارة الفريق اللندني، مما يعزز احتمالية حدوث الصفقة في الأشهر المقبلة.