توتنهام يخسر موهبته اللامعة لصالح هيديرسفيلد

صفقة بالمجان لهيديرسفيلد لكنه لن يستفد منها قبل بداية الموسم القادم

أنهى نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، الاتفاق مع جادين براون مدافع نظيره توتنهام، تمهيداً لضمه بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صاحب الـ19 عاماً ينتهي عقده مع سبيرز في يونيو القادم، دون التوصل لأي اتفاق حول تجديده.

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تقارير صحفية أكدت أن الظهير الأيسر الشاب، وقع على عقد مبدئي تمهيداً للانضمام لهيديرسفيلد في الصيف.

لوفرين نشر هذه الصورة على حسابه الخاص بـ إنستاجرام وهي لمحادثة بينه وبين @MoSalah 📱



ظاهر الأمر أن صلاح يهنئه بالعام الجديد ولكن اتضح أن وراء هذه الرسالة رغبة من مو لمعرفة موعد التدريبات 😅



لدينا ملاحظة بسيطة فقط يا @MoSalah

Because وليست Becouse 🙌



( 📸 : IG\dejanlovren06) pic.twitter.com/6b3wzQArVt — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

وتبلغ مدة العقد عامين فقط، انتظاراً للمستوى الذي سيظهر به اللاعب مع ناديه الجديد.

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ويفوز بذلك هيديرسفيلد بخدمات واحد من أبرز المواهب اللامعة في إنجلترا بالفترة الأخيرة.

ويرحل براون عن توتنهام لصعوبة حصوله على فرصة اللعب كأساسي، بوجود داني روز وبن ديفيز بمركز الظهير الأيسر.