توتنهام يختار بديل مورينيو من داخل الدوري الإنجليزي

المدرب البرتغالي قد يرحل قريبًا

بدأ نادي توتنهام الإنجليزي، التحضير لفكرة رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن الفريق خلال المستقبل القريب.

توتنهام يعاني على جميع المستويات هذا الموسم، حيث اهتزت نتائجه بشكل كبير في الدوري الإنجليزي بالخسارة مؤخرًا 3/1 أمام مانشستر يونايتد، وخروجه من دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت أن توتنهام يفكر في التعاقد مع البرتغالي نونو ساتنو مدرب وولفرهامبتون بدلًا من مورينيو في حالة رحيله.

ويأتي ذلك بسبب إعجاب دانييل ليفي رئيس النادي الإنجليزي بكل ما قدمه سانتو مع فريقه، منذ الصعود للبريميرليج في 2018.

مدرب وولفرهامبتون مرتبط بعقد مع النادي حتى 2023، ولكن التكهنات متواصلة حول مصيره مع الفريق الموسم القادم.

ويأتي ذلك بسبب تواضع نتائج فريقه على مستوى الدوري الإنجليزي، وتواجده في النصف الثاني من جدول المسابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نونو سانتو طلب من وكيله جورج مينديش البحث له عن فريق آخر، وهو بالمناسبة نفس الوكيل الذي يعمل معه مورينيو.

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يذكر أن توتنهام يحتل المركز السابع بجدول الوري الإنجليزي بـ49 نقطة، بفارق 6 نقاط عن وست هام صاحب المركز الرابع، وبفارق شاسع عن مانشستر سيتي المتصدر بـ74 نقطة.

ويمتلك الفريق فرصة قوية لإنهاء جفاف البطولات، عندما يلعب ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين في 25 إبريل الجاري.