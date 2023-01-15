توتنهام وآرسنال | أرتيتا المتمكن يبدأ الطريق نحو الـ 100 نقطة

آرسنال أصبح ممتعًا للغاية تحت قيادة ميكيل أرتيتا!

حقق آرسنال فوزًا غاية في الأهمية على نظيره توتنهام ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، لينفرد الفريق بالصدارة بعد مرور 18 مباراة حتى الآن.

لعب آرسنال مباراة مقنعة وضغط على توتنهام منذ اللحظة الأولى وتسبب ذلك الضغط في إجبار أصحاب الأرض على التراجع، حتى تحكم الضيوف بشكل كامل في اللقاء وسجلوا الهدف الأول.

واستمر ميكيل أرتيتا في الضغط حتى أضاف الهدف الثاني وجعل مهمة كتيبة أنطونيو كونتي شبه مستحيلة في ظل الأداء الأكثر من رائع الذي قدمه المدفعجية.

أرتيتا يعرف من أين تؤكل الكتف!

رغم أن المدير الفني للمدفعجية لم يمتلك الكثير من الخبرة قبل آرسنال سوى كمساعد لبيب جوارديولا في صفوف مانشستر سيتي، إلا أنه يبدو عليه هذه الأيام مدرب مخضرم يعرف من أين تؤكل الكتف.

أرتيتا لعب بطريقة 4-2-3-1 واستطاع السيطرة على وسط الملعب ومنع توتنهام من أي أفضلية في تلك المباراة بالتحديد في الشوط الأول، سواء كانت فنية أو عددية، واستغل بوكايو ساكا أفضل استغلال هجوميًا ودفاعيًا على جبهة توتنهام اليسرى.

وفي الشوط الثاني تراجع قليلًا وترك الكرة لتوتنهام، وعندها ظهرت خطورة أصحاب الأرض الذين وصلوا بأكثر من كرة لكن الدفاع والحارس كانوا في الموعد.

الطريق نحو الـ 100 نقطة

تاريخيًا لم يسبق لأي فريق أن وصل لذلك العدد من النقاط بحلول ذلك الوقت من الدوري الإنجليزي وخسر اللقب في النهاية، وهي إحصائية تبعث التفاؤل إلى نفس جماهير آرسنال.

لكن دعونا نرفع سقف الطموحات قليلًا، رغم أن الوقت لا يزال مبكرًا للغاية على مثل تلك الأحاديث فالمنافس هو بيب جوارديولا الذي لا يعرف الاستسلام، أو ربما عرفه مؤخرًا، سنعود لذلك لاحقًا.

آرسنال حقق حتى الآن 47 نقطة في 18 مباراة ويملك معدل 2.6 نقطة لكل مباراة، ويستطيع بذلك لو استمر على نفس المعدل أن يصل للنقطة رقم 100 بحلول نهاية الموسم الجاري.

الوصول إلى النقطة رقم 100 يضمن لآرسنال أن يحقق لقب الدوري الإنجليزي حتى لو فاز المنافس مانشستر سيتي في كافة اللقاءات المتبقية له في الدوري.

جوارديولا المستسلم

بعد خسارة مانشستر سيتي أمام يونايتد مساء السبت خرج بيب جوارديولا بتصريح يبدو فيه وكأنه قد استسلم للأمر الواقع وأن لقب الدوري لن يتحقق هذا الموسم مهما فعل.

قال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "الدوري الإنجليزي؟ لا يهم إذا خسرناه، لقد حققناه من قبل كثيرًا"، واستمر مازحًا: "لا بأس لو حققه فريقًا آخر".

حديث بيب فيه بعض الاستسلام على عكس شخصيته وحقيقته الواضحة التي ظهرت في المواسم السابقة، وأبرزها بكل تأكيد في موسمه الثالث مع مانشستر سيتي عندما تأخر بسبع نقاط عن ليفربول بحلول الجولة الـ 19، ثم عاد وحقق اللقب في النهاية بعد أن خسر ثلاث نقاط فقط في الدور الثاني.

لا تكن عدوًا لنفسك يا أرتيتا .. مانشستر سيتي لا يعرف الاستسلام!

بيت القصيد

آرسنال رفقة أرتيتا ممتع حقًا، والفريق يسير على الدرب الصحيح من أجل صناعة التاريخ والوصول إلى النقطة رقم 100 له للمرة الأولى على الإطلاق.

في وجود ميكيل أرتيتا استطاع الفريق تسيير المواجهة أمام توتنهام كما أراد وحصد الثلاث نقاط ببراعة ووسع الفارق مع صاحب المركز الثاني إلى ثماني نقاط.

لكن في وجود بيب جوارديولا على الجانب الآخر من المنافسة لا يزال أمام المدفعجية الكثير من العمل من أجل الحفاظ على ذلك الفارق من النقاط بل وتوسيعه عندما تسنح الفرصة سعيًا لتحقيق لقب غاب كثيرًا عن جماهير آرسنال.