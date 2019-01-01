تقارير - توتنهام يجعل مورينيو ثاني أعلى المدربين راتباً

السبيشال وان يعود من بوابة السبيرز

كشفت تقارير عن الراتب الذي سيتقاضاه البرتغالي جوزيه مورينيو بعد الإعلان عن توليه تدريب توتنهام خلفاً للمقال ماوريسيو بوتشيتينو.

وعاد مورينيو للتدريب مجدداً بعدما رحل عن منصبه في مانشستر يونايتد بديسمبر من العام الفائت بسبب سوء النتائج.

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وذكرت "صن" وعدة صحف إنجليزية أن مورينيو سيتقاضى 15 مليون جنيه استرليني سنوياً، ما يعادل 17 مليون يورو.

وبهذا المبلغ، يعد البرتغالي هو ثاني أعلى المدربين راتباً في العالم خلف الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والذي يتقاضى 23.5 مليون يورو.

وكان الإيطالي مارشيلو ليبي يتصدر القائمة كأعلى المدربين راتباً، ولكنه قدم استقالته من تدريب المنتخب الصيني في الأيام الماضية.

ويمتد عقد مورينيو مع سبيرز لثلاث سنوات ونصف بداية من الشهر الجاري وحتى العام 2023.

وستكون أولى لقاءات المدير الفني مع فريقه الجديد السبت المقبل عندما يواجه توتنهام نظيره وست هام في ديربي لندني ضمن البريميرليج.