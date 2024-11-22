توتنهام على رأسها .. ثلاث أندية تتصارع على خدمات مروان الصحفي

عدة مصادر تؤكد الخبر

أكدت عدة مصادر التقارير التي خرجت بالساعات الماضية بخصوص وجود اهتمام من عدة أندية أوروبية بالتعاقد مع النجم السعودي مروان الصحفي عقب تألقه في صفوف بيرشكوت البلجيكي.

الصحفي انتقل مُعاراً من الاتحاد إلى صفوف ناديه البلجيكي في الصيف الماضي، حيث تألق بشكل لافت وسجل حتى الآن 4 أهداف مع ناديه، أبرزها ثنائية في شباك بروج لحساب الدوري.

وكشفت "الرياضية" عن استفسار بشكل غير رسمي من قبل توتنهام عبر أحد كشافيه عن اللاعب السعودي، إذ رغب بمعرفة عقد اللاعب بحسب مصدر خاص للصحيفة على حد تعبيرها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح التقرير أن ليس فقط سبيرز من استفسر عن الصحفي، ولكن وصل استفسار أيضاً من ليجا وارسو البولندي وكذلك بازل السويسري، ولكن الفارق أن الأخيرين بصفة رسمية.

وصول عرض "إنجليزي" للصحفي أكده الإعلامي خالد الشنيف الخميس عقب برنامجه "دورينا غير"، إذا قال إن أحد الأندية الإنجليزية الكبرى استعلم عن المهاجم السعودي في الفترة الماضية.