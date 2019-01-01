توتنهام على الحافة.. ماذا حدث لفريق بوتشيتينو؟

ماذا يحدث لفريق توتنهام؟ لماذا تراجع الفريق بهذا الشكل في أشهر قليلة وأصبح مسخة الكرة الإنجليزية بعد وصوله لنهائي الأبطال؟

فيسبوك تويتر علي رفعت

تراجع كبير يشهده مستوى فريق توتنهام في الأسابيع الأخيرة وضح أثره بشكل جلي على نتائج الفريق في كل البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم.

البداية كانت من الدوري الإنجليزي الذي فشل في جمع سوى ثماني نقاط فيه من ست جولات أي من ١٨ نقطة كاملة حقق حوالي ٤٠٪ من الإجمالي المتاح.

نتائج الفريق مخيبة حقًا ولولا لحظات تألق معدودة من عدد من النجوم أو التوفيق لكان السبيرز قد فشلوا في تحقيق ذلك العدد القليل أصلًا من النقاط.

ثم رأينا الأداء الغير مقنع في دوري أبطال أوروبا والهزيمة التي كانت قريبة أمام أولمبياكوس والذي اكتسح دفاعات توتنهام واستباح مرماه مسددًا الكرة ١٧ مرة خلال ٩٠ دقيقة.

وعدنا للمحليات من جديد وشاهدنا وصيف دوري أبطال أوروبا وهو يخسر بركلات الترجيح من فريق متواضع في كأس الرابطة ويودع بطولة لطالما كانت في المتناول.

فما هي مشكلة توتنهام هذه الفترة؟ الفريق نجح في الحفاظ على نجومه خلال سوق الانتقالات الصيفية وعلى رأسهم كريستان إيركسين وفيرتونخين.

فوق هذا نرى المدير الفني للفريق المدرب الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو يخرج علينا في كل مؤتمر صحفي ليلقي باللوم على اللاعبين أو الإدارة ولا يملك سوى قول أنه لا يقوم بأي شيء وليس لديه صلاحيات سوى تدريب اللاعبين.

يظن البعض أن السبب فيما يمر به النادي اللندني هو استقدام صفقات جديدة والإخلال بالخلطة التي نجحت في الموسم الماضي ووصلت لنهائي الأبطال.

بوتشيتينو: يناير فرصة لتوتنهام من أجل التحسن ونحتاج للوقت

وقد يكون ما وصل له توتنهام هذه الأيام هو مجرد تشبع بالرغم من عدم حصول الفريق على الألقاب تحت أي شكل أو مسمى، لكن ربما الوصول لنهائي دوري الأبطال والوصول كل عام للبطولة الأوروبية واحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى هو أقصى طموح تلك المجموعة طالما كانت معًا بقميص توتنهام.

وربما تكون رغبة بعض هؤلاء في حصد الألقاب في مكان آخر بعيدًا عن توتنهام الذي كان قد اقترب للغاية في الموسم الماضي من معانقة المجد بدوري الأبطال لكنه خسر في الأمتار الأخيرة أمام ليفربول.

أيًا ما كان السبب تعهد بوتشيتينو مساء الأمس بإيجاد حل طالما حصل الفريق على الوقت وألمح لوجود تغييرات في يناير المقبل قد تشهد استقدام صفقات جديدة.